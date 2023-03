Los mensajes sobre tu salud que se esconden tras cada visita al baño

View this post on Instagram

No es extraño. La microbiota del intestino, esos millones de bacterias que previenen la colonización por otros microorganismos patógenos, ayudan a digerir los alimentos, producen vitaminas B y K y estimulan el sistema inmune, es importante. Si no está en buen estado, no podremos estar bien. Y las deposiciones son, quizá, la muestra más clara de cómo anda nuestra microbiota. Así que, apunta y ten en cuenta estas pautas la próxima vez que vayas al baño.