¿Con qué acompañamos esa saludable taza de café los españoles? Carajillos de Magno aparte (ese es otro tema) lo acompañamos con azúcar, ingentes cantidades de azúcar. ¿Que tú te lo tomas con sacarina? Ok, pero el churrero no ha hecho su deliciosa masa con Estevia. La harinas y grasas saturadas está a pedir de boca en churros y porras, nuestros acompañantes habituales. Un pincho de tortilla es riquísimo... en carbohidratos; un montadito de jamón... bueno, no eso no puede tener nada de malo y maldito el que lo diga. Pero ya se entiende: que no es lo mismo decir voy por un café que decir voy por un café y media barra de baguete con longaniza.