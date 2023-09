Durante la mayor crisis sanitaria de los últimos 200 años, la primavera de 2020 el sistema de salud saltó por los aires, y se decidió que los mayores que vivían en residencias y estaban infectados, no tenían que ser trasladados a los hospitales, sino que tenían que ser atendidos en sus centros, unos centros que no tenían ni los medios, ni el personal ni el conocimiento para atender a los enfermos. No solo ocurrió en la Comunidad de Madrid, pasó en muchos lugares de España, y probablemente esa decisión condenó a muerte a miles de personas.