La gran mayoría de las pastas de dientes tienen un límite de caducidad de unos 2 años, aproximadamente. Es cierto que lo mejor es no esperar tanto tiempo para usarla una vez que ya la tenemos en casa. Más que nada porque los ingredientes van perdiendo sus virtudes y esto hace que al final no eliminen tantas bacterias como pensamos.

Hay que decir que, durante los primeros meses, una vez abierta, sus componentes serán mucho más potentes y esto se traduce en la limpieza eficaz que deseamos. Poco a poco irán perdiendo dicha potencia y hay que tenerlo muy presente. Si ha pasado más de un año, después de su caducidad, entonces lo mejor es tirarla directamente a la basura. Porque, aunque creas que no la has aprovechado, siempre es mejor enjuagar la boca con agua, usar cepillo interdental para eliminar pequeños trozos de comida e ir a comprar una nueva pasta de dientes.

Si usas pasta de dientes caducada tenemos buenas noticias para ti, o al menos, no tan malas. Porque es cierto que se puede seguir usando una pasta caducada, ya que no presenta ningún tipo de riesgo para la salud. Esta es la parte buena, pero ahora viene la más regular, porque hay que decir que al estar pasada de fecha sus ingredientes no van a funcionar igual. Es decir, que pierde propiedades y que no cuidarán nuestros dientes como creemos.