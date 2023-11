Los Crawley son los bichos raros de una costumbre arraigada en la clase alta inglesa y cada vez más popular en otros ámbitos. Donald y Melania Trump admitieron en su día que dormían en distintas habitaciones . Ana Rosa Quintana confesó en su programa de televisión que "la auténtica intimidad es dormir separados". Woody Allen y Diane Keaton han mostrado sus problemas a la hora de compartir cama en muchas de sus numerosas películas. Por último, dos ciudadanos anónimos, Guillermo y Rosa , acordaron hace exactamente seis meses no dormir en la misma habitación para no acabar desquiciados. Y la receta, según cuentan en Uppers, les está funcionando.

Para la experta, de hecho, no dormir juntos en la fase del enamoramiento y de los primeros años de convivencia es prácticamente imposible. "Se ha comprobado que en el enamoramiento y en la zona de confort se duerme juntos. A partir de las crisis, las parejas pueden dejar de hacerlo. Y una vez que se van, ya no vuelven a la cama común", advierte la psicóloga, para quien el sexo también se resiente de este 'divorcio de camas', especialmente en el caso de las parejas románticas, aunque no tendría por qué ser así. Dormir separados puede tener como aliciente buscar alternativas al sexo habitual, con una extra de creatividad. "Las relaciones sexuales no solo se tienen que reducir a la noche, incluso pueden mejorar si ambos aceptan con normalidad la situación", señala la psicóloga.