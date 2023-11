Lo complicado de llevar un estilo de vida saludable es mantener los buenos hábitos en el tiempo. Para eso, es importante que nos guste vivir en modo sano. Lo dice la nutricionista Gemma Hortet : "Sin placer, no hay autocuidado". La experta tiene mucha razón por cuidarse, finalmente, tiene mucho que ver con una carrera de fondo, una hoja de ruta en la que tener claros los criterios, lo que forma parte de la regularidad y lo que son posibles excepciones, eso que sabemos que podemos hacer ocasionalmente, pero no integrarlo en nuestras rutinas. Envejecer bien es también saber qué nos perjudica .

Con 60 años, es difícil no sentir algunos achaques propios de la edad. ¿Quizá alguna rigidez al levantarnos por la mañana, peor sueño, más visitas al baño...? La fuerza y resistencia son otras cualidades que se van perdiendo con los años. El mantra de la buena alimentación es de sobra conocido, pero puede no ser suficiente si continuamos con otros hábitos perjudiciales, como beber alcohol o fumar.

La nutrición sigue siendo la joya de la corona del envejecimiento saludable. La revista 'Eat This Not That' ha consultado con unos cuantos dietistas para saber qué hábitos nutricionales nos ayudan a mantener una buena calidad de vida pasados los 60. "Ayudar a mantener la masa y fuerza muscular, la salud ósea es básico y, además, una de las mejores formas de ayudar con sus esfuerzos en la pérdida de peso", asegura la médico Courtney D'Angelo. Los mayores tienen más riesgo de perder masa muscular, por lo que no ingerir suficientes proteínas podría acelerar el proceso. Los huevos, salmón, ternera, pollo, pavo o legumbres son grandes aliados.