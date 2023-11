Cuidarse siempre es bueno, pero obsesionarse con el autocuidado , aunque no se llegue a la vigorexia, no lo es. Aunque sea paradójico, las personas demasiado comprometidas con su salud pueden entrar en un bucle obsesivo que acabe en agotamiento.

Pero someter al cuerpo al desgaste de metabolizar un exceso de alimentos , de distinto tipo, no es bueno. Por eso, los nutricionistas aconsejan no mezclar diferentes tipos de proteínas en una misma comida o comer en grandes cantidades. También es bueno dejar al menos 12 horas de reposo, mejor por la noche, cuando el mecanismo de reparación del cuerpo empieza a funcionar, al estómago, hígado, riñones y páncreas. Un sistema digestivo agotado equivale a una persona agotada .

"La fama cuesta", se decía en una famosa serie. No solo costaba, sino que había que pagarla con sudor. De ahí, al gimnasio no hay nada. Y de ahí a matarse en el gimnasio, menos. Hacer fitness está muy bien , siempre y cuando se escuchen las señales del cuerpo. Cualquier cosa que se salga de cómo funciona tu cuerpo, hay que tenerla en cuenta.

Si hay dolor, no hay duda de que esa actividad en ese momento no está siendo buena para ti. Muchas grandes lesiones se han gestado en pequeñas contracturas que no han recibido la atención adecuada. No hay que esperar a que ningún problema se agrave. Pillar a tiempo una lesión hará que la recuperación sea más fácil.