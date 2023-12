Step-ups: el hábito perfecto que ayuda a luchar contra el envejecimiento

Si eres principiante y quieres añadir este ejercicio a tu rutina de ejercicios, lo mejor es elegir un step-up bajo e ir aumentando la distancia del paso poco a poco. De hecho, la intensidad del step up varía precisamente en función de la altura del escalón, así como de la elección de utilizar o no pesas adicionales en los brazos. Una vez identificado el step up adecuado, es necesario colocarse delante a una distancia de entre 10 y 20 cm, en función de cuánto se desee trabajar los músculos extensores de la cadera. Al principio lo mejor es no forzar el ejercicio, hasta que cojamos bien la técnica.