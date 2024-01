La hipersomnia , también conocida como la sensación de somnolencia durante el día , es un problema que se origina por la mala calidad del sueño, deficiencias nutricionales y algunas enfermedades. Entre sus síntomas destacan la pesadez, la torpeza y el sueño constante . En el momento en el que este estado interfiere en las actividades cotidianas y aumenta el riesgo de accidentes, hay que prestarle atención, así como analizar los hábitos de sueño, que deben ser: descanso óptimo que incluya un sueño no inferior a 8 horas diarias.

Mantenerse hidratados es fundamental para evitar la somnolencia. Si estamos en un estado de deshidratación nuestro cerebro no está bien oxigenado y hará que nos sintamos cansados, no consigamos centrarnos y tengamos sueño. Aunque no hay evidencia científica, hay quienes dicen que un vasito de agua tibia con limón por la mañana les hace despertar, casi tanto como una buena ducha.