Encontrar la calma, la paz y olvidarnos del estrés son los objetivos que muchos buscamos volcados en un día a día que no para y una sociedad que cada vez exige más al individuo. Inmersos en rutinas que nos hacen volar de un lado para otro y estirar las horas del día con un continuo contrarreloj, es necesario buscar momentos para nosotros, para hacer bajar nuestras revoluciones y encontrarnos con nosotros mismos desde lo más profundo de nuestro ser.

Si sientes que te cuesta imaginar durante la práctica, no te agobies. Las personas no somos todas iguales y para algunos no resulta fácil visualizar imágenes mentalmente. Solo es cuestión de práctica y trabajando con ejercicios de visualización sencillos en poco tiempo lograrás desarrollar esta habilidad y profundizar en los ejercicios de visualización guiada para obtener todos sus beneficios.