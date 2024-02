La naturalidad de Sofía Vergara al hablar de la menopausia: "De esa no se salva nadie"

Sofía Vergara es una diosa. Pero una diosa cercana y con los pies en la tierra. Durante su reciente visita a España para promocionar 'Griselda' , la serie sobre la famosa narcotraficante que dirige y protagoniza, participó en el podcast 'A solas' de Vicky Martín Berrocal. En esa conversación surgieron temas de los que los famosos no suelen hablar. Pero Vergara, una de las actrices mejor pagadas de la televisión americana y muy conocida en España por su papel como Gloria Delgado en 'Modern Family' , no escamoteó ninguna respuesta.

No tuvo reparos en hablar de su relación con el dinero, evitando esos lugares comunes tan útiles para las celebridades. A la actriz le gusta mucho el dinero, es lo que más le gusta, según le confesó a Martín Berrocal. "No solo para comprar cosas, sino también para ayudar, para crear", explicó en la entrevista. De hecho, la actriz colombiana es la artífice de Latin World Entertainment Holdings Inc., una empresa de gestión de talentos, productora y marketing de entretenimiento, con oficinas en Beverly Hills y Miami. La empresa fue fundada por Sofía Vergara en 1994; es decir ha cumplido ya 30 años. Vergara la creó con solo 21, cuando supo ver el potencial de los actores y actrices latinos.