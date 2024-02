La pareja llevaba 70 años juntos y se mantuvieron juntos uno al lado del otro siempre y durante las diferentes etapas en el gobierno del político y a lo largo de viajes por todo el mundo. Fue el pasado 5 de febrero cuando los dos fallecieron de la mano en una eutanasia conjunta, algo que, aunque no es lo común, ya tiene precedentes en Países Bajos.

Según datos de la Asociación Neerlandesa para un Final de Vida Voluntario en 2022 se produjeron casi 9.000 eutanasias en el país, de las cuales 58 personas, 29 parejas, se sometieron a la muerte digna, un dato superior al de 2021, cuando se aplicó a 16 parejas. Por ahora la doble eutanasia no llega al 1% en el país. No obstante, se trata de un proceso complicado, ya que cada solicitud, aunque se haga en pareja, se estudia de manera individual y personalizada, por lo que podría concederse la eutanasia a una parte de la pareja y no a la otra.