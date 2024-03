El elixir de la felicidad de Beethoven que defiende Harvard

Beethoven no podía empezar su día sin una taza de aromático café . El compositor tenía una manía al beber su infusión: la hacía con solo 60 granos para cada taza (más o menos ocho gramos de interés molido). Después filtraba el líquido resultante en una cafetera de vidrio creada por él mismo. Según decía entre sus conocidos, beber ese café era todo lo que necesitaba para desatar su creatividad .

La afición por el café no es exclusiva del músico alemán. Ha sido también la bebida favorita de grandes genios como Juan Sebastian Bach , Voltaire (ostenta el récord cafetero: 40 tazas al día), Balzac o, en nuestro siglo, personalidades como el cineasta David Lynch , quien, según admite, bebe al día entre cuatro y siete tazas de café con mucha azúcar.

Desde hace unos años, al tiempo que la nutrición iba integrándose como una parte más de las ciencias de la salud, el café ha tenido adeptos y detractores. Para otros especialistas en longevidad, como Valter Longo, en cambio, es un alimento neutro. Según afirma este experto, el estado físico de cada persona es lo que debe limitar o no la ingesta de esta infusión. A los hipertensos y con problemas de sueño, no les viene bien, en principio, pero no hay nada que desaconseje la ingesta en líneas generales.