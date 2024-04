Los siete hábitos que hacer antes de los 60 para vivir bien 20 años más

En este caso, la clave es no haber fumado nunca. Pese a que numerosos estudios explican como el sistema respiratorio se regenera al dejar el tabaco, no afecta a la esperanza de vida. No haber consumido nunca tabaco reduce el riesgo de muerte en un 29%. Abandonar el hábito no es tan rentable desde el punto de vista de la longevidad, pero siempre es bueno para la salud.