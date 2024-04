Es una bebida no alcohólica y con burbujas que se prepara a base de té fermentado. De acuerdo con National Library of Medicine, tiene bacterias beneficiosas y fitoquímicos con propiedades antimicrobianas y antioxidantes , especialmente cuando se elabora con té verde. Unos compuestos que pueden ser más beneficiosos para la salud que los propios suplementos alimenticios.

La especialista hace hincapié en que es importante que estos microorganismos estén vivos, porque si no es así, no se pueden considerar probióticos; al igual que es fundamental que se encuentren en una cantidad suficiente. "Otro punto importante es que esté demostrado su efecto beneficioso sobre la salud porque encontramos en el mercado multitud de formulaciones probióticas que realmente no tienen una acción demostrada en nuestro cuerpo", añade.