¿Cuánto tiempo dura el efecto de la Viagra?

Es importante señalar que Viagra no es una cura para la disfunción eréctil. Por lo tanto, los hombres que desean mejorar su función sexual deben consultar con un médico antes de tomar Viagra. Es importante mencionar que Viagra no debe tomarse con nitratos, como nitroglicerina, ya que esto puede causar una disminución peligrosa de la presión arterial. Si se toma correctamente, V iagra puede ayudar a mejorar la función sexual y la satisfacción de los hombres con disfunción eréctil.

La Viagra debe tomarse alrededor de una hora antes de la actividad sexual. Esto le dará tiempo a la pastilla para hacer efecto. Los efectos de la pastilladuran entre cuatro y seis horas, dependiendo del individuo. Esto significa que una sola pastilla de Viagra puede ayudar a mantener una erección durante ese período de tiempo. Sin embargo, no hay un número exacto de veces que una sola pastilla puede ayudar a tener relaciones sexuales.

La dosis recomendada de Viagra es de 50 mg, por lo que una sola pastilla es suficiente para proporcionar los efectos deseados. Esta dosis puede aumentarse hasta 100 mg si la dosis inicial no es suficiente. Sin embargo, hay que tener cuidado de no exceder esta dosis, ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. Además, no se recomienda tomar la pastilla más de una vez al día.