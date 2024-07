El momento de enfundarse el bañador puede vivirse de dos maneras: las personas que simplemente asumen su cuerpo y las que experimentan cierta incomodidad . El sentimiento de no estar a la altura de las expectativas, propias y ajenas, no es homogéneo. Según un estudio realizado por científicos de las Universidades de Murcia y Almería, el 50% de las adolescentes británicas de entre 12 y 18 años deseaba adelgazar. Otros estudios afirman que más del 80% de las mujeres no se sienten conformes con su cuerpo. Las etapas más conflictivas son la adolescencia y la menopausia , ambas con cambios relevantes en el cuerpo femenino.

La gordofobia tiene sus orígenes en una serie de causas sociales y personales, que van desde la idealización de la delgadez hasta la frustración de muchas personas por no poder conseguir los cuerpos que desean o creen desear, influidos por la publicidad, el cine y la moda. "Socialmente existen una serie de creencias limitantes y distorsionadas asociadas a que los cuerpos gruesos o gordos tienen que ser distintos a los no gruesos o no gordos, y son creencias negativas que no favorecen la aceptación de los cuerpos", destaca Arroyo, doctora en biomedicina, quien apunta que una de las razones por las que se produce la gordofobia es porque se ha perdido la llamada "neutralidad corporal".