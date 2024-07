Díaz Carandell, cirujano de feminización facial: "No somos psicólogos, pero hacemos un acompañamiento emocional"

Aunque nuestro trabajo no es ese, muchas veces tenemos que hacer un acompañamiento emocional importante. Los pacientes siempre llegan llenos de dudas que debemos resolver. Algunas son dudas quirúrgicas, otras de tipo más emocional y debemos estar ahí para acompañarlos durante todo el proceso y hacerles sentirse mejor.

Aunque todas las caras se pueden feminizar, todas las feminizaciones faciales son un reto. Pasar por una cirugía de feminización facial no siempre significa que las facciones vayan a quedar completamente femeninas, a veces los resultados pueden no ajustarse a las expectativas.

No, no hay que esperar. Si bien es cierto, que en el caso de la feminización facial cuanto antes se hormone la paciente, menos cirugía necesitará, ya que se habrán producido menos cambios masculinos. Pero no es necesario la terapia hormonal, ni antes ni después de la cirugía.