El momento ideal para tomar café es justamente después del desayuno. De acuerdo con la investigación publicada en la revista científica British Journal of Nutrition, de investigadores de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, beber café antes del desayuno no es una buena opción, dado que, de acuerdo con los análisis de sangre, los niveles de glucosa en la sangre se pueden disparar hasta un 50%. En ese sentido, levantarse directamente a tomar café no parece una buena opción.