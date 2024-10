En principio, tras seguir a rajatabla los consejos de los expertos en sueño, nos quedamos dormidos en cuanto apoyamos la cabeza en la almohada. Ahora bien, ¿qué hacer si te despiertas en mitad de la noche y no te puedes dormir? En Uppers hemos recopilado las mejores recomendaciones para saber lo que debemos hacer y lo que no, si a las cuatro de la madrugada abrimos un ojo y no hay forma de volver a conciliar el sueño. A esas horas, además, la mente vuela libre y lo engrandece todo, los ruidos de la casa y de la calle molestan el doble, aunque sean mínimos, y mejor no comentar si con quien se comparte colchón ronca un poco o habla por la noche.