Cualquier hombre mayor de 18 años con disfunción eréctil puede tomar la famosa pastilla azul. No existe una edad máxima para el uso del medicamento, siempre que las condiciones de salud del paciente sean evaluadas por un médico. Es muy importante que el paciente acuda a su médico de cabecera para que le recomiende el mejor tratamiento en su caso y le advierta acerca de las precauciones : en algunos casos, este medicamento puede provocar graves efectos secundarios como una erección prolongada, la pérdida repentina de la visión o la audición, dolor de cabeza, malestar estomacal, congestión y secreción nasal, mareos o dolor muscular, entre otros.

Javier Romero-Otero, director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid y miembro de la Asociación Española de Urología, asegura que “a todo paciente varón que tenga una disfunción eréctil hay que hacerle un estudio para averiguar cuáles son las causas ”. Además las dosis varían de paciente a paciente, “se debería iniciar -aunque la mayoría de las veces no se hace- a la dosis más baja, que es de 50 mg al día, y si no hay respuesta, habría que subir a 100 mg”. También se aconseja probar a bajar a 25 mg cuando con 50 mg se logra un buen resultado.

La razón por la que se suele empezar con 100 mg diarios para posteriormente bajar a 50 mg si la respuesta es adecuada es que, al tratarse de un “fármaco relativamente caro y no cubierto por el sistema sanitario público, muchos pacientes que prueban la dosis de 50 y no les funciona no quieren pasar a la de 100”. En definitiva, se opta por la opción que más favorece la continuidad del tratamiento.