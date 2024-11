La importancia de aprender a caerse bien más allá de los 50: pasos a seguir

En 2023, las caídas superaron a los suicidios como primera causa de muerte externa (no por una enfermedad), según la estadística de defunciones del INE. Se trata de una realidad desconocida entre la población porque no solemos relacionar caída con riesgo de muerte.

Sin embargo, el año pasado se produjeron 4.018 caídas mortales , frente a 3.952 suicidios, hasta este momento la primera causa de muerte sin patología. Esto supone que 11 personas al día fallecen después de precipitarse accidentalmente o semanas o meses después, a consecuencia del siniestro. No se trata de un hecho puntual, sino una tendencia al alza desde los años 90, que en nuestro país ha marcado un máximo histórico debido al envejecimiento de la población.

Para Wilson, alumno de Bruce Lee, en la web de la American Association of Retired Persons (AARP) caerse cuando estamos tensos tiene peor pronóstico que si caemos relajados. El truco, por tanto, es relajarse al caer. El experto insiste en no intentar detener la caida. "Existe un riesgo mucho mayor de romperse un hueso con este tipo de presión", señala. El objetivo es extender el impacto de la caída sobre la mayor parte del cuerpo posible, usando zonas más acolchadas , como los glúteos, los muslos y la parte alta de la espalda.

Una caída lastima el cuerpo y nos deja emocionalmente confundidos. "Muchas veces nuestro ego nos hace querer levantarnos rápidamente para que todo mundo sepa que estamos bien”, dice DuPont. La subida de adrenalina nos hace querer levantarnos y hacer que no ha pasado nada, una reacción que provoca que no seamos conscientes del daño real. Por eso siempre se dice que no duele nada 'en caliente'.