Respecto a los efectos inmediatos que conlleva dejar el alcohol, uno de ellos es que las personas duermen mucho mejor cuando no beben. Pese a la creencia habitual, el alcohol no solo no facilita el sueño, sino que su consumo perjudica la calidad del descanso y el número de horas; de hecho, puede empeorar la apnea del sueño. Dormir mal puede afectar también a la memoria y la concentración. Como se sabe, una falta de sueño crónica puede llevar al deterioro cognitivo, por lo que el descanso es fundamental.