Con los últimos datos de coronavirus sobre la mesa, la sexta ola, con la variante ómicron como protagonista, marca récord de contagios cada día , superando los 60.000 en la última jornada y rozando los 800 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada. No obstante, la presión hospitalaria no es la misma gracias a la vacuna, que ha reducido los ingresos hospitalarios en torno a un 41% y los pacientes en UCI sobre el 30%.

Sin embargo, la vacunación no impide que, como Antonio Resines, se pueda contraer el virus. "La vacuna no va a evitar que nos contagiemos, aquellos que tengan la pauta completa van a infectarse e incluso a transmitir el virus" , explicaba hace unos días el médico Segiu Padure a Uppers. El experto en inmunología también aclaraba que con la vacuna se reduce el tiempo con síntomas y el periodo que se es contagioso, además de la capacidad de contagiosidad.

Además, a lo largo de los años le detectaron anemia, por lo que le hicieron una colonoscopia por la que le diagnosticaron cáncer colorrectal, a lo que durante las pruebas del preoperatorio se le sumó una angina de pecho. En 'Mi casa es la tuya' admitió a Bertín Osborne que eso le dio más miedo que el propio cáncer, por el que no tuvo que recibir ni quimioterapia ni radioterapia. "Me lo cogieron a tiempo. Me dijeron que si me hubiese hecho la colonoscopia hace tres años no se me hubiese desarrollado el cáncer".