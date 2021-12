La nueva variante del coronavirus ha desatado el caos. No solo porque ha traído consigo una sexta ola de características diferentes a las anteriores, sino porque la mayoría de los contagiados se están produciendo en personas vacunadas, lo que parece dar más razones todavía a los antivacunas para no inmunizarse . Una creencia poco fundamentada pero que se oye cada vez más en algunos círculos. Mientras ellos aseguran que, si el contagio es el mismo, la vacuna no sirve de nada, totalmente falso, algunos expertos empiezan a hablar de que ómicron es lo mejor que nos podía pasar. Para hablar tanto de una como de otra cosa, recurrimos a Sergiu Padure , especialista en inmunología clínica y Profesor de Inmunopatología de la Universidad CEU San Pablo.

Pese al mensaje que se intentaba trasladar los primeros meses de pandemia, allá por marzo de 2020, el virus no va a desaparecer. Según ha pasado el tiempo y se ha investigado más, se sabe que el virus no se va a erradicar, sino que el objetivo es llegar a vivir con él como ocurre con el de la gripe. "Ahora mismo la actitud científica internacional habla de 'controlar', es la palabra clave . Una vez que lo tengamos controlado, empezaremos a aprender a convivir. Que se vaya debilitando lo va haciendo más posible" , apunta Padure.

"La vacuna, repito una vez más, no va a evitar que nos contagiemos, aquellos que tenga la pauta completa van a infectarse e incluso a transmitir el virus. Sin embargo, lo van a hacer de forma diferente. Un infectado no vacunado empieza a ser contagioso cuando empieza a eliminar de su cuerpo el virus, es decir, el día que comienza con síntomas o un par de días antes, tras entre 7 y 10 días de incubación. Con la vacuna, lo que se hace es reducir ese periodo y la capacidad de contagiosidad porque no permite al virus replicarse. Por lo tanto, alguien no vacunado presenta más riesgo para sí mismo, porque puede desarrollar de forma grave la enfermedad, pero también para los demás, porque es más contagioso", concluye en médico.