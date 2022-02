"Me han salvado literalmente la vida" son solo parte de las palabras de Antonio Resines en agradecimiento a los sanitarios que le han atendido

Tras 48 días hospitalizado, el actor ha sido dado de alta, aunque sigue en observación

Resines se contagio de covid-19 en diciembre a solo unos días de recibir la tercera dosis de la vacuna como refuerzo

Vísperas de nochebuena. Cuando media España se encontraba volviendo a casa por Navidad, salía en la mañana de ese 23 de diciembre la noticia. Antonio Resines, de 67 años, se había contagiado por covid-19 y había sido ingresado en la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón, justo cuando la variante ómicron, la más contagiosa hasta el momento, comenzaba a disparar la incidencia a las puertas de las vacaciones navideñas. En todo caso, en aquel momento se puntualizó que el actor se mantenía estable, aunque necesitaba oxígeno para recuperarse. Tras 48 días en el hospital, Resines finalmente ha sido dado de alta.

En un primer momento trascendió que Antonio Resines tenía la pauta completa de vacunación, incluida la tercera dosis de refuerzo, pero a las horas su familia aclaró en un comunicado que esa información no era cierta. Si bien el actor tenía sus dos dosis, no había recibido la de refuerzo, pues dio positivo en coronavirus días antes de su cita para el pinchazo de refuerzo, exponían en el comunicado que difundió la Agencia EFE.

Debido al debate que se abrió sobre la eficacia de la vacunación, su familia también quiso puntualizar que el intérprete es "un FÉRREO DEFENSOR de la vacunación para todo el mundo".

Sus patologías previas

El que fue protagonista de la exitosa serie 'Los Serrano', ya fuera de peligro y en pleno proceso de recuperación, tenía patologías previas que lo convertía en paciente de riesgo. Hace tiempo le detectaron anemia y, tras una colonoscopia le diagnosticaron cáncer colorrectal a lo que se le sumó una angina de pecho. En su entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' confesó que al cogérselo a tiempo no tuvo que recibir ni quimioterapia ni radioterapia. "Me lo cogieron a tiempo. Me dijeron que si me hubiese hecho la colonoscopia hace tres años no se me hubiese desarrollado el cáncer".

En una de sus visitas a 'La Resistencia', el programa de David Broncano, bromeó diciendo que tenía una gran cantidad de operaciones. "Tengo clavos, placas, brocas rotas dentro de los huesos…". En 2018, debido a su artrosis psoriásica crónica, tuvo que pasar por quirófano debido a que necesitaba una prótesis de cadera.

El apoyo recibido

El tiempo que el actor ha pasado ingresado en el hospital ha recibido el cariño de sus compañeros de profesión y del resto de la ciudadanía, demostrando ser uno de los rostros de la gran pantalla más queridos por el público. Santiago Segura, siendo consciente de que Resines pasaría fin de año ingresado, le dedicó una bonita publicación en su Instagram. "Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Trabajar con él es un placer. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr".

"No sé si pediros que recéis por él (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en él de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Segura (@ssantiagosegura)

Recuperación progresiva

A lo largo de enero se fue actualizando su estado de salud a cuentagotas. Cayetana Guillén Cuervo, por ejemplo, aseguraba que estaba mejor pero no daba más detalles al considerar que era su familia quien debía dar los partes médicos.

Cuando en enero salió de la UCI y pasó a planta, su mujer, Ana Pérez Llorente, se limitó a decir que se encontraba mucho mejor y que ya sería él el que hablaría cuando se terminase de recuperar. Su agencia de prensa comunicó días después que el actor estaba volviendo poco a poco a la vida diaria, pero denunciaban que habían detectado que estaba siendo suplantado en las redes sociales. "Han tenido incluso la desfachatez de contestar a aquellas personas que, creyendo que se trataba de su cuenta, le enviaron mensajes de ánimo".

Su comunicado de agradecimiento

Finalmente ayer, tras 48 días ingresado por las complicaciones derivadas de la covid-19, el actor recibía el alta médica, pero seguirá bajo observación en un programa ambulatorio de atención para aquellos pacientes que han permanecido en la UCI durante largos periodos.

El actor de 67 años ha emitido un comunicado, rompiendo su silencio tras estos meses difíciles. "Como ya sabéis, ayer por la tarde me dieron el alta hospitalaria, aunque me queda un tiempo de recuperación en casa para que me den el alta definitiva", expresa, dando su eterno agradecimiento a los profesionales que le han tratado. "Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras…) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados".

También ha querido agradecer a los medios de comunicación el "respeto y el cariño con el que han tratado el tema" y, además de a sus familiares, en especial a su esposa y su hijo Ricardo, también ha querido darle las gracias a "todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados". Le ha dado su hueco a sus seguidores, ya que considera que ha sido impresionante que "tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño", algo que afirma que le ha emocionado profundamente.