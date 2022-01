El primer día tras el contagio tu cuerpo empieza a incubar el virus y estarás perfectamente bien. No tendrás ningún síntoma, no supondrás un peligro para los que te rodean y en la prueba darás un claro negativo.

El primer síntoma que vas a notar ya está ahí. Es un ligero picor de garganta, similar al que tienes cuando has cogido frío el día anterior. Nada de mocos, ni un malestar mayor. Tu test de antígenos seguirá dando negativo ya que tu carga viral seguirá siendo baja.

Es el día en el que creerás que estás en mitad de un catarro y no te apetecerá nada salir de casa. El picor de garganta todavía está ahí, un poco más agudo que ayer, además, tendrás que sumarle la sensación de carraspera. Estarás muy cansado y con la cabeza embotada. No obstante, el test seguirá siendo negativo.

Aquí viene el problema. Después del día de ayer, considerarás que estás mucho mejor, el dolor de cabeza. yel cansancio se habrán esfumado, aunque tendrás muchos mocos. No cantes victoria, la garganta te seguirá dando lata, pero, además, es el primer día que tu test empezará a marcar, muy débilmente, la línea del positivo.

Estos días serás claramente positivo, con la línea roja de la 'T' bien marcada. Son los peores días, pero has pasado el ecuador de la infección. Te dolerá bastante la garganta, tendrás tos, mocos y, también, fiebre. No te desanimes, queda menos.

La fiebre y la tos se habrán esfumado en este punto, pero si nunca has tenido rinitis, lo padecerás por primera vez, si eres asiduo, ya sabes lo que hay. Además tendrás muchísima sequedad de garganta. Aprovecha para hidratarte bien. El test volverá a mostrar el mismo resultado que el día 4, una línea roja que casi no se puede percibir.

Ya lo has pasado. No tendrás ni síntomas ni tu test será positivo. No obstante, respeta la cuarentena que te ha pautado tu médico.