Aunque siempre suele asociarse a los niños, la prevalencia del asma en los adultos españoles (5 % en 2019, según el Hospital Quirónsalud de Córdoba) es igualmente preocupante. Y si a esto le sumamos una hipotética infección por COVID-19, -que en sus cuadros clínicos más graves presenta falta de aire o sensación de ahogamiento- la cosa se pone seria. Desde el inicio de la pandemia, esta ha sido la mayor preocupación de los asmáticos : contagiarse y tener asegurada una difícil estancia en las Unidades de Cuidados Intensivos. Sin embargo, parece demostrado que sufrir esta enfermedad en sus grados más moderados no supone un mayor riesgo frente al coronavirus.

Son los resultados de la primera reunión virtual de las áreas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), que realizó un repaso a las publicaciones sobre el asma a nivel mundial, poniendo atención en las relacionadas con la COVID-19 pero también en aquellas que no tienen que ver con la pandemia.

El asma no empeora el pronóstico tras el contagio

Y, como comentamos, existe cierto consenso al afirmar que el asma no empeora el pronóstico de los pacientes covid. "En el último año, se han publicado más de 1.000 artículos científicos (...). Entre las conclusiones de estas guías se constata que las personas que padecen asma no grave no parecen tener un mayor riesgo de contraer COVID-19 ni tampoco un mayor riesgo de contraer una infección grave de COVID-19, si el asma es leve o moderada y está bien controlada", aseguró la neumóloga María Auxiliadora Romero Falcón.