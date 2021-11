El baño es una de esas estancias del hogar que siempre nos gusta tener impoluta por nuestra higiene, en especial el inodoro, más aún después de vivir la pandemia provocada por la covid-19 en la que nos hemos vuelto algo más maniáticos con la limpieza y con el lavado de manos. Eso es algo que deberíamos continuar añadiendo a nuestra rutina porque sí, por mucho que limpiemos los inodoros, tienen sus peligros para la salud , por eso se aconseja mantenerlos con la tapa bajada , especialmente al tirar de la cadena, o eso plantea un estudio publicado en la revista 'Science of the Total Environment'.

En primer lugar, lavarse y secarse bien las manos antes de salir y no sacar el teléfono móvil mientras estamos en el baño, además de no beber ni comer. Si el baño tiene un mantenimiento continuo no debería haber peligro alguno, otra cosa es que si es bastante transitado y la limpieza brilla por su ausencia o no es la adecuada, donde sí hay una leve posibilidad de transmisión de la covid-19 y otras infecciones por las bacterias que se acumulan en sus superficies.