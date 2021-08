En los últimos días Hollywood ha sido noticia y no precisamente por su cine, más bien por las declaraciones de algunas de sus estrellas sobre su higiene personal . Las duchas de muchos intérpretes están en boca de todos por las diferentes declaraciones que en los últimos días han hecho algunos. Entre ellos Jake Gyllenhaal hablaba con Vanity Fair y al salir el tema ducha lo dejaba claro: " cada vez más encuentro que el baño es menos necesario , a veces. Hay todo un mundo en lo de no bañarse que además es muy útil para el mantenimiento de la piel, nos lavamos a nosotros mismos de manera natural" , reconocía a la publicación.

El actor, en plena campaña de promoción de un perfume para el que presta su imagen, ha dejado claro que no cree en eso de ducharse todos los días, y no es el único. La pareja formada por Ashton Kutcher y Mila Kunis han sido algo así como los precursores de esta moda de no pasar por la ducha cada día, aunque sí que mantienen un mínimo de higiene. Kutcher confirmó que se lava las axilas y la entrepierna cada día, pero nada más, mientras que Kunis había expuesto en un podcast que no se lava el cuerpo con jabón a diario.