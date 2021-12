Hace cosa de un mes ya te avisábamos de que el ministerio de Sanidad se planteaba una actualización de la ley antitabaco tras varias medidas que se han implantado debido a la pandemia provocada por la covid-19, donde en varias regiones de España no se permite fumar en las terrazas, y en todo el país está prohibido encender el cigarro al aire libre si no se respeta la distancia de seguridad de dos metros entre individuos. Varias entidades médicas y científicas lanzaron propuestas y recomendaciones a Sanidad para la creación del borrador inicial. Ahora ya se conocen algunos de los detalles que planean desde el Gobierno para ampliar los espacios sin humo, entre los que se incluirán los coches.

Pero claro, hasta el momento parecía que fumar mientras se conduce no estaba permitido, algo que depende de las circunstancias. Fumar en el coche no es un delito , pero según lo que dice la Dirección General de Tráfico (DGT), si un agente considera que puede suponer una distracción para el conductor sí que puede ser motivo de sanción . Esto se debe a que solo encenderlo equivale a unos cuatro segundos en los que la atención sobre la carretera se ve reducida, un gran peligro en especial cuando se circula a velocidades elevadas. Por ello, los agentes pueden multar con 100 euros si así lo consideran.

Una de las medidas tiene que ver con los coches, donde en su interior, aunque sean vehículos particulares, no se podrá encender el cigarrillo. No obstante, la DGT lleva tiempo detrás de esta medida, aunque la motivación de Tráfico y la Sanidad no es la misma. Los primeros no quieren que se fume al volante para terminar con esa distracción que puede provocar un accidente, mientras que por parte de Sanidad las restricciones las hacen por motivos de salud, el tabaquismo provoca unas 60.000 muertes al año en nuestro país.