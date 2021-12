Con ómicron todo es más rápido. Lo estamos viendo estos días, en los que los datos de contagios no paran de subir. La sexta ola ha llegado con una velocidad aterradora , pero los casos, en su mayoría son más leves y con una sintomatología similar a la de un catarro. Tanto si has tenido la suerte de sortear al virus y pasar Nochebuena y Navidad en familia, como si te ha tocado hacerlo solo para proteger a los tuyos, esta semana volvemos a tener encrucijada familiar. La bioquímica y bióloga molecular, María I. Tapia , ha creado un hilo en su Twitter para que usemos los test de forma estratégica en Nochevieja y Reyes , de forma que se detecten el máximo número de positivos posibles y evitar que contagien a los demás.

" El sistema inmunitario se pone en marcha muy rápidamente tras la exposición al virus, antes de que la cantidad de virus aumente, lo que en algunas personas provoca síntomas rápidamente", pero no en todos los casos. ¿Y esto qué provoca? Que en algunas personas la carga viral se mantenga baja y, por lo tanto, que esas personas tengan síntomas durante cuatro, cinco o seis días sin que el test dé positivo . Por lo que si tienes síntomas, mucho ojo, no es un error de la prueba, puede que tu antígenos sea negativo hasta el día cinco, pero preocúpate de mantener las medidas preventivas.

Debes tener en cuenta que los síntomas pueden variar muchos entre unos y otros y no porque tu vecino tuviese fiebre y tú no la tengas, pero te notes muy cansado, significa que no seas positivo. Los síntomas son totalmente subjetivos, en algunos casos pueden ser muy leves e incluso pasar desapercibidos. En una encuesta realizada por la experta en su cuenta de Twitter, el 44% de los usuarios afirmaron que el mismo día o el día después de empezar con síntomas ya dieron positivo en antígenos, pero el 36,4% reconoce que no obtuvieron este resultado hasta dos o tres días después, incluso el 14,6% habla de cuatro o cinco días.