Siempre que sea necesario la medicación nos ayuda a recuperarnos de una enfermedad o a hacer desaparecer un dolor que no nos deja hacer nuestras tareas rutinarias. Como todo medicamento en venta, son seguros siempre que no tengamos incompatibilidades para su consumo o nuestro médico nos lo haya quitado por contraindicaciones. No obstante, pese a ser seguros, siempre tienen una serie de efectos secundarios que pueden manifestarse tras su consumo, aunque no sea lo más habitual. Ahora, un estudio ha identificado como algunos de los fármacos más conocidos y que no faltan en los cajones de medicamentos pueden tener un efecto adverso en sus consumidores: tinnitus.