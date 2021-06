Que las personas necesitamos un empleo para sobrevivir no es ninguna sorpresa. Pero ¿y si te dijéramos que, además de los beneficios económicos, trabajar también puede ayudar a tu salud mental? Suena raro, ¿verdad? A fin de cuentas, ¿a quién le gusta levantarse todos los días a las ocho de la mañana para tragarse un atasco y pasar buena parte del día en la oficina? Dicho así, parece una locura afirmar que trabajar puede ser bueno para nuestra salud, pero si nos paramos a analizar el sistema en el que vivimos, la cosa cambia. No en vano, dentro del modelo capitalista, el éxito suele medirse en función de los logros laborales y el dinero resulta fundamental para tener techo y sustento. El trabajo, en definitiva, es prácticamente todo.

En líneas generales se mueven otras investigaciones, que apuntan que no encontrar trabajo repercute en nuestra autoestima y puede aumentar el riesgo de que suframos depresión u otros trastornos . Sin embargo, ¿hasta qué punto necesitamos trabajar para ser felices? O lo que es lo mismo: ¿cómo debe ser nuestra jornada laboral para aportarnos estos beneficios?

Según un estudio realizado en 2019 por investigadores de las universidades británicas de Cambridge y Salford y publicado por la revista Social Science and Medicine, tan solo necesitaríamos trabajar ocho horas a la semana para sentirnos satisfechos con nosotros mismos y ser felices, es decir, muchísimo menos que las ocho horas diarias que solemos trabajar.

Trabajar menos ayuda a nuestra salud mental

Durante su análisis, los autores del estudio volvieron a ver que aquellas personas que tenían un trabajo remunerado eran más felices que aquellos que no lo tenían. No obstante, y para su sorpresa, también descubrieron que no necesitamos jornadas de dos o tres días a la semana, como inicialmente se planteaban, sino que basta con que trabajemos un único día.