César Carballo, sobre ómicron: "Es un aviso muy serio de lo que puede pasar, creo que va a ser muy mala"

La variante ómicron nos ha transportado al pasado , a la época más oscura de la pandemia, ahora que poco a poco parecía que le estábamos ganado la batalla. Los países se preparan para que, en cuestión de semanas, sea la variante predominante en la mayoría de las regiones de occidente y establecen nuevas cuarentenas y medidas extraordinarias, como restricciones de viaje , para contenerla el mayor tiempo posible y pasar, así, unas navidades tranquilas. Pese a que Angelique Coetzee, la primera doctora sudafricana que alertó de esta variante, asegura que ómicron produce síntomas leves, que incluyen una intensa fatiga, pero no la pérdida de gusto u olfato, y que no provoca hospitalizaciones , las farmacéuticas ya se han puesto manos a la obra para desarrollar vacunas resistentes a ella. Hablamos con César Carballo , urgenciólogo en el hospital Ramón y Cajal de Madrid para analizar esta nueva variante.

La falta de vacunación . Es el principal problema que existe en los países africanos. Hasta la fecha, solo dos de cada 100 personas están inmunizadas en el cono sur del continente y eso fomenta que sea precisamente en esas zonas donde aparecen las nuevas mutaciones. " A mí lo que más me preocupa es el gran agujero negro que hay en África. Ya avisamos de que si no se vacunaba podía pasar esto y ha pasado. Y, además, en el peor sitio porque es en una población con un 20% de prevalencia de VIH, es decir, inmunodeprimida , más todos los que están sin diagnosticar", explica el doctor.

Es precisamente en esta zona donde más mutaciones del virus han aparecido y eso, en palabras de Carballo no es casualidad como tampoco es una buena noticia , porque puede ocurrir en posteriores ocasiones. " Dos de las cinco variantes de preocupación han aparecido en Sudáfrica . Y esto es porque efectivamente, hay personas muy, muy deprimidas en las cuales el virus puede estar interactuando durante meses".

Ómicron no será la última variante de este virus, que está muy lejos de desaparecer. De momento, en poco más de 15 días ha sido capaz de convertirse en la predominante en un continente y se espera que así sea a nivel mundial. "Es un aviso muy serio de lo que puede pasar. No sabemos todavía bien cómo va a ser, pero por lo que nos dicen, por lo que nos llega, creo que va a ser muy mala. Desde luego no es una buena noticia que haya eliminado a delta en dos semanas, que pensábamos que era la gran variante de este coronavirus, lo más fuerte que podíamos ver”, avisa Carballo.