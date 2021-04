Tras la polémica con AstraZeneca , los parones en su inoculación y la variación del rango de edad – ahora se administra entre los 60 y los 69 años -, Janssen también llega pisando fuerte. Pese a que el día 14 de abril deberían haberse empezado a inocular las 300.000 dosis que llegaban a nuestro país, los seis casos de trombo ocurridos en mujeres menores de 50 años en Estados Unidos, han provocado una suspensión en el plan de vacunación. Hablamos con Sergiu Padure , especialista en inmunología clínica y Profesor de Inmunopatología de la Universidad CEU San Pablo, para comentar los riesgos reales de Janssen, la probabilidad de que ocurran y qué otros medicamentos tienen efectos secundarios similares, aunque no lo sepamos.

Los riesgos trombóticos de las vacunas no están relacionados realmente con esta edad y son muy aislados. Sin embargo, los pacientes mayores de 50 son más propensos, desde el punto de vista estadístico, a sufrir complicaciones al contraer una enfermedad como el coronavirus. Además, entran en juego también las patologías previas que se suelen tener o la medicación que se toma, son pacientes más expuestos a ciertos factores. Los riesgos de trombo por covid pueden ser mayores que los de la vacuna.

Debemos dejar muy claro que no se ha confirmado la relación estrecha entre los trombos y la vacuna. Es muy difícil de demostrar que hayan sido una complicación inmediata, tanto inmunólogos como médicos vamos a recomendar siempre la vacunación, los riesgos de hacerlo son muy poco probables, los de no hacerlo son mayores.

Además, algunas de las reacciones adversas, no tienen que ver con la vacuna en sí, sino con ciertos compuestos que tiene. Con esto quiero decir, que el mismo paciente si recibe otro tratamiento que tuviese ese componente, la reacción alérgica también ocurriría, incluso lo vemos con algunos cosméticos. Las reacciones, en cualquier caso suelen ser locales y leves.

¿Hay otros medicamentos con riesgos similares a los de la vacuna y que no nos preocupan?

El ejemplo más claro es el tratamiento con anticonceptivos. Los clásicos tienen una gran cantidad de hormonas, de estrógenos, y estos pueden aumentar el riesgo de sufrir trombos. Además, hay pacientes con predisposición de base a sufrir alteraciones de coagulación y al añadirle la píldora el riesgo aumenta. Cuando una mujer llega a urgencias con un trombo, siempre se le pregunta si toma anticonceptivos. Eso no quiere decir que este medicamento no sea seguro, lo toman millones de mujeres en el mundo.



Cada tratamiento que miremos, si nos fijamos en la ficha técnica, podríamos ver muchas posibles reacciones adversas, pero no significa que deben pasar para nada. Tanto anticonceptivos como vacunas pasan un estudio exhaustivo antes de comercializarse, los controles son rigurosos y son seguros.