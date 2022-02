Estreñimiento o la pesadilla de ir al baño: “Los laxantes pueden provocar serios problemas”

Entre un 12 y un 20% de la población española sufre estreñimiento , de acuerdo con la Fundación Española del Aparato Digestivo. Además, la probabilidad también aumenta con la edad. Una persona mayor de 65 tiene tres veces más posibilidades de padecerlo que una joven y, en la mayor parte de los casos, no es algo ocasional. Empecemos por entender cuántas veces es 'normal' ir al baño. Por raro que te pueda parecer, si vas entre dos veces al día y tres días a la semana, está todo en orden . La alimentación, el consumo de agua, el deporte, el estrés… todo influye en nuestra actividad intestinal y, en la mayor parte de los casos, controlando esto, se puede evitar la medicación, es decir, los laxantes, que, tomados sin control pueden generar un problema mayor a largo plazo. Hablamos con la nutricionista Ángela Quintas, autora del libro '¿Por qué me duele la tripa?', para que nos explique la dieta que se convertirá en tu mejor aliada contra el estreñimiento .

"Una vez que hemos repasado la dieta, el siguiente paso es ver si nos estamos moviendo lo suficiente . ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo favorezco que el alimento vaya recorriendo esos seis 7 metros de intestino delgado que tenemos y sea más fácil evacuar los restos . Si eso está bien y hemos visto que la dieta es correcta, es cuando tenemos que ver qué es lo que está pasando", explica la dietista.

En ocasiones es más que necesario utilizarlos, pero debemos entender que no son muy aconsejables porque pueden provocar una mala absorción de algunos nutrientes fundamentales como vitaminas, hierro o calcio. "El problema viene cuando llega el punto en el que si no se toma un laxante no se puede ir al baño. Nos resulta más sencillo tomar eso que aumentar la cantidad de fibra y de líquidos que ingerimos".