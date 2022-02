Es rara la persona que, tras casi dos años de pandemia, no ha tenido que hacerse una prueba diagnóstica de la covid-19 para verificar que se ha contagiado o para asegurarse de que no tiene el virus y poder seguir haciendo vida 'normal'. En las últimas semanas gran parte de la población ha tenido que confinarse debido al alto nivel de contagio de la variante ómicron que mantiene aisladas a las personas entre siete y diez días hasta que se logra dar negativo. Pero durante estos dos años han existido casos raros, como el de Muzaffer Kayasan , un hombre turco que vive en Estambul y que lleva en cuarentena 14 meses tras dar positivo en 78 pruebas diagnósticas de coronavirus.

Al continuar dando positivo 14 meses después del contagio, por ahora no puede vacunarse, algo que le pide a los que aún no se han decidido a ponerse el suero contra la enfermedad. "Había gente no vacunada en el hospital que vino a ser atendida, fui testigo de la muerte de jóvenes. Para mí una persona que no está vacunada es alguien que daña a la sociedad, a sí mismo y a su familia".