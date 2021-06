Jaime Lafita pedalea 900 kilómetros para desafiar a la ELA: "Somos capaces de hacer más cosas de las que pensamos"

La ELA tiene tratamientos para mejorar la calidad de vida, pero no tiene cura, siendo una enfermedad con una esperanza de vida de unos cinco años , aunque en muchos casos se ha logrado superar con creces ese límite. Una patología que, además, tiende a aparecer entre los 50 y 70 años , especialmente en hombres a partir de los 60. Visibilizar la enfermedad es el objetivo de Lafita que, dentro de la campaña 'Gritos contra la ELA', quiere poner el ojo sobre ella para que se destinen más fondos para la investigación de este tipo de esclerosis del que cada día se diagnostican unos tres casos tan solo en España.

Jaime, un hombre de retos

No es la primera vez que la ELA no frena a Jaime. El pasado año se embarcaba en otro reto del estilo, el TeidELA, donde subió hasta el punto más alto de España, a la cima de El Teide, en Tenerife, una cumbre que no todo el mundo tiene el privilegio de pisar. Ahora, 'Destino Bruselas' es bien distinto, ya que empezaba desde el puerto de Getxo, en el País Vasco, para ir en velero hasta el puerto francés de La Rochelle y, desde ahí, empezar un recorrido de 900 kilómetros en bicicleta hasta llegar a Bruselas este 21 de junio, Día Mundial de la ELA, para leer un manifiesto ante el Parlamento Europeo y en Uppers hemos hablado con él durante su periplo hasta la capital belga.