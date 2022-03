Jonathan Benito, neurocientífico: “El cerebro produce nuevas neuronas hasta que morimos”

La palabra imposible no existe en nuestro cerebro . Es una especie de ordenador personal, el dispositivo más potente y sofisticado del universo, tanto es así que todavía no hemos conseguido ni rozar los límites de sus posibilidades. En esa búsqueda de expansión y de exprimir más lo que es capaz de lograr, el neurocientífico Jonathan Benito ha escrito ‘Redefine imposible’, una guía para transformar nuestra vida a través de hábitos que fomentarán la creación de neuronas y nos harán ser más felices.

Hace unos años, los neurocientíficos pensábamos que solo se producían neuronas nuevas mientras se estaba desarrollando el cerebro (en nuestra época de crecimiento), y que luego, una vez formado éste, no se generaba ninguna nueva. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que no es así, que se siguen generando neuronas durante toda la vida.

El resto de las cosas no tienen que ir en la agenda, porque no tienen un compromiso temporal fijo, sino que los haremos lo antes que podamos, en función de las prioridades que tengamos. Ese tipo de tareas pendientes las debemos tener perfectamente registradas en algún listado alojado en una nube electrónica; mi preferido es uno llamado Asana.

Coges la mitad de un folio y lo doblas por la mitad. En la mitad izquierda escribes las diez cosas más importantes que tengas que hacer ese día (para ello es conveniente nutrirse de la agenda y del listado de tareas pendientes de las que hablábamos en el apartado anterior). Una vez que entre las dos fuentes has anotado diez ítems, en la parte de la derecha de la hoja ordénalos de mayor a menor importancia. Y ahora es sumamente sencillo... comienza por la primera tarea, utilizando lo que se llama la técnica del Bulldog: hasta que no terminas con ella, no pases a la siguiente tarea. Y así sucesivamente.

Es posible que al finalizar el día no hayas podido terminar todas las tareas pendientes que tenías; no te preocupes, si no lo has conseguido con esta técnica no lo conseguirás con ninguna otra.