Fiebre, cansancio, tos… si antes los asociábamos a una gripe o un resfriado, ahora estos y otros síntomas los metemos rápidamente en el saco de la covid-19 . A ellos se les suman otros menos frecuentes o señales que podrían no solo indicar el hecho de estar contagiado en el momento, también haberlo padecido con anterioridad , donde ahora entran en juego las uñas . A pesar de que se ha vuelto viral un TikTok en el que un médico explica como una marca en las uñas puede indicar que se ha pasado la enfermedad, desde hace semanas algunos científicos han explicado esta relación.

A través de la red social, el médico Karan Raj ha difundido que tras pasar el coronavirus puede aparecer una línea blanquecina horizontal en las uñas , aunque también ha querido puntualizar que su aparición no garantiza al 100% que se haya contagiado de la covid-19 , ya que puede aparecer por otros motivos, no solo por la enfermedad. Además, este síntoma recibe el nombre de línea de Beau , que se origina cuando el crecimiento bajo la cutícula queda interrumpido por una lesión o una enfermedad.

La línea de Beau y la covid-19

Hace unas semanas algunos expertos se hicieron eco de este síntoma, entre ellos el epidemiólogo británico Tim Spector, quién se preguntaba en Twitter si "¿tus uñas tienen un aspecto extraño?", adjuntando una fotografía de una uñas con la línea de Beau. Esto, según el científico explicó a Business Insider, puede darse tanto en las uñas de las manos como en las de los pies , no siendo un síntoma o efecto secundario único de la covid-19, también de otras infecciones.

Como el cuerpo en cierta manera deja un tiempo "de funcionar" para hacer frente a la infección, las uñas no crecen con normalidad como sí lo hacen en otros periodos, pudiéndose producir también durante episodios de estrés o durante el tratamiento de quimioterapia, de manera que aparece esa línea en nuestras uñas. A pesar de esta evidencia, el experto aún no lo tiene del todo claro , aunque asociándolo a otras enfermedades, cuanto más grave es, mayor es la posibilidad de que aparezca la línea de Beau.

En caso de que se llegue a conclusiones evidentes, para lo que son necesarios estudios previos y un gran número de casos asociados, el experto anuncia que podría llegar a tratarse de una especie de prueba de anticuerpos totalmente gratuita, algo muy complicado de que se termine realizando, ya que no es un síntoma o efecto único de la covid-19.

¿Una señal fiable? Parece que no del todo

No obstante, la presidenta de la Asociación Británica de Dermatólogos, Tanya Bleiker, habló con la versión anglosajona del HuffPost donde declaró que los dermatólogos también han detectado este síntoma en los pacientes que han padecido covid-19. Aunque es un síntoma totalmente inofensivo , las uñas "crecen con el tiempo", declara la dermatóloga, las marcas suelen aparecer semanas después de la enfermedad en las manos, y más tarde en los pies.

Dado que coincide con Spector en que no es un síntoma exclusivo de la covid-19, no cree que sea una señal totalmente fiable, pero sí a tener en cuenta, de que se haya contraído el virus. Además, durante el verano pasado se publicó un estudio en la International Journal of Dermatology en donde se exponía la atención que se debe tener ante una especie de media luna roja que puede aparecer en las uñas al lado de las cutículas por la posible relación que puede tener con la infección de la covid-19.