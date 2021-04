Con el mercurio marcando temperaturas más veraniegas que primaverales, la nueva normativa publicada en el BOE el pasado 31 de marzo sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en la playa levantó más que ampollas. Por un lado, muchas autonomías se opusieron a esta medida. Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía calificaron de sinsentido la norma, teniendo en cuenta que ya pasamos el año pasado por esta temporada estival con medidas diferentes y sin vacunas. Pero la queja no se quedó solo en los políticos, los corrillos de bañitas no hablaban de otra cosa e, indignados, desoían el cambio y era fácil verlos en el agua sin tapabocas. El jaleo ha sido tal que el Gobierno no ha tenido más remedio que rectificar y fijar unas medidas más laxas que establecen varios cambios de la propuesta inicial. Para aclararte el lío, te explicamos punto por punto cuándo debes llevarla y cuándo no.