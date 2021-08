Hasta hace dos años mediados de agosto era una fecha señalada y deseada por media España, no solo porque es verano y a muchos los pilla de vacaciones, también porque con motivo del día de la Asunción tienen lugar las fiestas patronales en su honor en más de 1.000 municipios de nuestro territorio. Dado que el 15 de agosto cae en domingo, las comunidades autónomas tienen la opción de pasar la festividad al lunes 16, algo que este año solo han hecho Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias y Castilla y León. Así, pueblos y ciudades vuelven a ver, un año más, sus fiestas patronales afectadas por la pandemia pero, ¿qué actos sí se van a poder celebrar?

Pese a que no podrán ser como las de 2019, sí que se mejora la situación respecto al año pasado, aunque las autoridades piden prudencia para evitar la propagación de contagios y por eso los eventos programados serán con aforo y controlados con entradas anticipadas . Aún así, cada región tiene su propio protocolo, por eso te explicamos cada uno para saber qué eventos te esperan en tu pueblo, ciudad o destino de vacaciones para los próximos días.

En la Comunidad de Madrid se han suspendido prácticamente todos los eventos que cualquier otro año ya estarían preparándose, entre ellos la famosa y mítica verbena de la Paloma pues, tal y como ha recalcado Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región, no solo se han cancelado las verbenas, también los eventos taurinos que se celebran en localidades como San Sebastián de los Reyes. Aún así, habrán eventos y actividades reducidas.

Con la variante delta campando a sus anchas, el País Vasco ha decido no celebrar las fiestas patronales en las localidades en las que deberían tener lugar para evitar aglomeraciones, aunque pese a ello las autoridades temen que se incrementen los encuentros sociales que pueden provocar rebrotes. Por ello, su grupo de expertos ha considerado no programar ningún evento que "provoque concentraciones de personas en número y manera no controlados".