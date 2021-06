Esta variante ya ha retrasado el levantamiento de las restricciones, al menos cuatro semanas, en Inglaterra –que estaba previsto para el 21 de junio-. El problema con el que se ha encontrado el país es que, de los contagiados, la mayoría no han sido vacunados porque son adolescentes y jóvenes. En Reino Unido ya es la cepa predominante, ¿es lo mismo que le espera a España?

Solo representa el 1% de los contagios

Mientras tanto, Fernando Simón asegura que esta variante no ocupa un espacio importante en España, pero reconoce que "es posible que llegue a ocupar un poco más. Es un hecho que pueda entrar en España con viajeros, los cuales no tienen que ser extranjeros, tanto por los aeropuertos, carreteras o a través de los barcos". No obstante, ha querido mandar un mensaje tranquilizador a quienes ya tienen la pauta completa porque en ese caso el contagio es prácticamente imposible.