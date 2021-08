Vacunación . No es solo lo que han pedido las autoridades durante todos estos meses, también prácticamente la totalidad de la comunidad sanitaria para lograr descongestionar las UCI, las hospitalizaciones y la atención primaria en plena pandemia de la covid-19. A pesar de la efectividad y la seguridad que las vacunas han demostrado, muchas personas han decidido no recibir el suero, una decisión que han llegado a lamentar y que Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, ha explicado en un vídeo.

De esta manera, el sanitario ha recurrido a la vía más directa para contar, desde su propia experiencia, lo que puede provocar no recibir la dosis de la vacuna, todo tras la promesa a un paciente que fue intubado tras desarrollar una neumonía bilateral debido a la covid-19 y tras no vacunarse. "Antes de sedarlo le prometí que haría este vídeo para transmitir que se vacunen. Me dijo que no se había vacunado por temor, por miedo, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y redes sociales", explica González ante la cámara.