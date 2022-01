Puede que seas tú, tu hijo o tu mejor amigo, pero todos conocemos a alguien a quien le aterra por completo. Es un lugar al que todos deberíamos acudir por lo menos una vez al año y donde el equipo es profesional, pero que aún así muchos no quieren ni pisar sus instalaciones. Hablamos, como no, del dentista. Sentarse en un cómodo sillón, respaldarse y abrir la boca es algo para lo que la mayoría de la población no tiene problema y así cuidar su dentadura, pero no siempre es así. El miedo o la fobia al dentista existe, es más, tiene su propio nombre: odontofobia. ¿Por qué ocurre? ¿Se puede controlar?