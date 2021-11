Cada vez más las grandes estrellas dejan atrás el pudor y revelan algunos de los aspectos más íntimos de su vida sin ningún tipo de problema, como ha hecho el exboxeador Mike Tyson , de 55 años, en una reciente entrevista con The New York Post. En ella, el estadounidense revela que murió y revivió tras consumir drogas , en concreto una conocida como 'veneno de sapo' que le hizo pasar por ese trance por primera vez hace cuatro años. ¿Cómo afecta realmente esta sustancia que hace unos años se hizo popular en España tras el fallecimiento de un fotógrafo en un ritual presuntamente dirigido por el actor Nacho Vidal?

Mike Tyson ha asegurado que cuando comenzó a probarlo fue durante una mala etapa de su vida porque no se sentía a gusto con su cuerpo y le preocupaba su sobrepeso. "Me probé ropa y fue desastroso, me preocupaba mucho por mi peso", comentó el exdeportista. De todas formas, también ha confirmado que durante esa etapa consumía drogas pesadas como la cocaína, por lo que se planteó probar también el 'veneno de sapo'. "Esto es otra dimensión porque antes de probar el sapo yo era un desastre", contó.