Se considera que una persona tiene insomnio cuando le cuesta conciliar o mantener el sueño y este no es reparador. Según los datos de la Sociedad Española de neurología, casi la mitad de los adultos mayores de 50 años lo padecen de forma ocasional . Hay un mundo entorno a este trastorno y es fácil oír una serie de mitos relacionados con él. Una de las frases más escuchadas al respecto es que tomar un vaso de leche caliente antes de irte a la cama te ayuda a dormir mejor . ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Influye realmente esta bebida en la calidad del descanso o es algo puramente psicológico? Hablamos con Alejandro Vera , psicólogo y nutricionista de Grulla psicología y nutrición, para que nos ayude a descubrir qué parte es mito y cuál realidad.

El triptófano es la clave, pero no funciona como piensas

Cuando empiezas a leer al respecto, la explicación parece clara. Duermes mejor gracias al triptófano, un aminoácido esencial que controla la melatonina, la hormona que participa en el control de los ciclos del sueño. Sin embargo, en nuestro cuerpo no se produce un efecto acción-reacción inmediato. "Pese a ser cierto que tiene triptófano, que está implicado en muchas cosas que tienen que ver con el bienestar, no es inmediato. No significa que lo tomemos y a los cinco minutos entre en sangre y caigamos rendidos", explica el nutricionista.