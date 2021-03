Dormir es necesario. Pero nadie dijo que fuera fácil. Lo que para algunos es un trámite, para otros se convierte en una frustración perpetua. Lo dicen los datos: entre el 20 y el 48 % de los españoles adultos han sufrido o sufren dificultades para iniciar o mantener el sueño , según la Sociedad Española de Neurología. Con dificultades o no, lo que es seguro es que esta parte fundamental de la vida todavía está rodeada de mitos: a partir de cierta edad se duerme peor, en la madurez se necesitan menos horas para ser funcional, el alcohol ayuda a dormir, no pasa nada por dormir menos de 8 horas...

¿Es cierto que a partir de los 50 años se duerme peor?

"El sueño se regula de forma homeostática y circadiana, a través de núcleos de neuronas situadas en el hipotálamo". Se trata de un mecanismo parecido al hambre y la sed, según el experto. "Si como mucho, no ceno y si llevo dos días sin comer me meto un atracón". Con el sueño ocurre algo parecido. "Si he dormido mucho una noche, tengo poco sueño la noche siguiente y si he madrugado mucho, esa noche me acuesto para dormir más". Esta forma de control orgánica, la presión homeostática del sueño, se debilita con el paso de los años.