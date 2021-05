Una de la tarde. Suena la alarma de la pastilla del colesterol o de la hipertensión. Es sábado y estás de cañas con unos colegas. No tienes agua a mano. Sacas el comprimido, te lo metes en la boca y le das un trago a la cerveza. Esta acción se repite con más frecuencia de la que piensas. Tendemos a tomar la medicación con lo primero que tenemos a mano. Pero ¿te has preguntado alguna vez el efecto de la bebida que ingieres en la efectividad de la pastilla? No sirve cualquier líquido, al menos no con determinados fármacos. Hablamos con Antonio Aguilar, profesor de Farmacología y director del Máster de Atención Farmacéutica de la Universidad CEU San Pablo para que nos explique los efectos que puede tener la leche, los zumos multifrutas, el alcohol o el café mezclados con comprimidos que tomamos habitualmente.